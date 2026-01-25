哈通社1月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

1月25日，星期日

1月25日是公历年的第25天，离一年的结束还有340天（闰年是341天）。

世界各国/地区节日：

俄罗斯海军舰队日 该纪念日旨在纪念1997年1月25日俄罗斯海军舰队成立。

俄罗斯学生节 1月25日是俄罗斯的学生节，这个节日又称塔季扬娜日，全称圣徒塔季扬娜纪念日，大学生们通过滑冰、听音乐会等方式，庆祝这个属于自己的节日。

埃及革命日 2011年埃及革命又稱埃及1•25革命，是指从2011年1月25日开始的由埃及民众爆发所进行的一系列街头示威、游行、集会、罢工等抗议活动向政府表达不满。

印度国家旅游日 该节日旨在提高旅游业在国家经济发展中的作用。

威尔士圣•冬温日 威尔士人的情人节并不是2月14日，而是1月25日。纪念的自然也不是圣•瓦伦汀，而是圣•冬温--威尔士传说中爱情的守护神。在Llanddwyn岛上，现在还可以看到冬温公主所修的修道院的遗迹，而在1月25日，也有不少情侣会来这里祈求自己的爱情获得冬温公主的祝福。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1966年 胡尔曼哈里耶夫西哈州爱乐乐团成立。

1992年 哈萨克斯坦与芬兰正式建立外交关系。

2005年 哈萨克斯坦通过2005-07年国家航空服务发展计划。

2008年 世界海关组织秘书长米歇尔•达内就国际海关活动发展以及加强与哈萨克斯坦的合作做出的贡献荣获二级友谊奖章。

2010年 位于江布尔州库尔代县的生物安全研究所发明了甲型H1N1流感疫苗。

2017年 首任总统纳扎尔巴耶夫出席国家权力重新分配工作组会议。

2017年 大冬会圣火点燃仪式和火炬传递活动在全国各地陆续展开。

2018年 位于印度查谟-克什米尔邦的穆罕默德·海达尔·杜拉提陵墓修善工程结束，并重新开放。

2018年 阿尔法拉比大学校长穆塔诺夫率领的科学团队在铍的冶炼方面研发出最新技术并获得了美国3项专利。

2018年 阿斯塔纳国际金融中心 在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛框架下同Waves区块连平台签署合作和战略伙伴关系备忘录。

2019年 哈萨克斯坦首次在联合国进行可持续发展目标落实情况报告。

2023年 哈萨克斯坦选手叶尔波勒·哈米托夫获得在瑞典厄斯特松德举行的残疾人北欧式滑雪世界锦标赛金牌。

2024年 托卡耶夫总统1在阿拉木图主持召开地震安全专项会议，指示相关部门做好宣传、解释、教育工作，并定期开展抗震防灾演练活动。