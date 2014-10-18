中国央行将向银行业注入2,000亿元资金

哈通社阿斯塔纳10月18日电，据华尔街日报网站18日消息，据知情的银行业管理人士称，中国央行正计划向约20家大型国有及地区性银行注入最高人民币2,000亿元（合328亿美元）的资金。这是旨在提振中国经济的又一举措。

此举意在将资金引导至政府认为对经济重要的领域，例如保障房以及小微企业等，是央行为了遏制增速放缓而出台的一系列定向宽松措施中的最新举措。上个月，中国央行刚向五大国有银行注入了人民币5,000亿元资金。

眼下，外界担忧中国政府可能在1998年亚洲金融危机之后第一次无法实现增长目标。中国政府将今年的增长目标设定在7.5%。

直到目前，央行未能成功提振疲弱的经济走势。许多经济学家和分析师指出，之所以如此困难，是因为中国的银行业传统上都不愿意向小微企业放贷，而且随着经济增速的放缓、坏账可能性的提高，这种犹疑心态变得越来越严重。但他们也说，拖累经济的罪魁是贷款真实需求的匮乏，并不是信贷不足。

许多中国企业的支出意愿似乎下降了。例如，今年上半年，中国石油天然气集团公司(China National Petroleum Corporation. (CNPC))旗下在美国和香港上市的中国石油天然气股份有限公司(PetroChina Co., 601857.SH, 简称：中国石油)的资本支出同比下降了15.8%。中国最大的炼油企业中国石油化工股份有限公司(China Petroleum & Chemical Co., SNP, 简称：中国石化)的资本支出也有所下降，其中勘探开发和营销分销部门的降幅最大。

就向金融系统注资而言，最新举措的力度比不上降息等更全面的措施，一些经济学家称，央行需要降息来支撑经济。过去中国央行曾使用过降息这类措施来刺激整体经济增长。

不过眼下，被称为"央妈"的中国央行希望定向刺激经济--此策略旨在避免引发2008年全球金融危机后为支撑经济增长而大举放贷的狂潮，也避免经济背负沉重的债务。央行采取的其他措施还包括向国家开发银行(China Development Bank)提供人民币一万亿元的三年期贷款，并推出了鼓励向民营企业和农村地区投放贷款的举措。国家开发银行是一家支持保障房和其他政府项目的政策性银行。

银行业高管称，中国央行已经通知兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co.)和广发银行(Guangfa Bank)等股份制银行提交3个月期的贷款申请。他们表示，预计这些贷款的利率将和此前向五大国有银行投放的人民币5,000亿元贷款的低利率相当。

中国第二季度经济同比增速降至7.5%，第一季度经济增速为7.4%，为18个月低点。中国第三季度国内生产总值(GDP)数据将于下周二公布。

中国央行首席经济学家马骏本月早些时候称，中国不需要出台大规模经济刺激政策。