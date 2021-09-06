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    17:57, 06 9月 2021 | GMT +6

    第七届国际军事竞赛：哈萨克斯坦获2金1银8铜

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    哈通社/努尔苏丹/9月6日--第七届国际军事竞赛日前圆满结束。

    今年的竞赛在11个国家境内举行，共设34个项目比赛，其中2项在哈萨克斯坦境内举行。

    来自40多个国家的武装力量官兵参加了此次竞赛，由于卫生和流行病学情况，哈萨克斯坦代表仅参加了11个项目。

    在今年的2021国际军事竞赛中，哈萨克斯坦军人拿下了两个项目——«雄鹰狩猎»和«火炮射击大师»的冠军。

    «雄鹰狩猎»项目比赛在哈萨克斯坦境内的马蒂布拉克训练场举行，来自白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦和俄罗斯的代表参加了比赛，参赛者在空中侦察、搜寻设施、无人机维修及飞行准备、射击技巧等方面展开较量。根据比赛结果，哈萨克斯坦获得第一名，白俄罗斯获得第二名，俄罗斯获得第三名。

    而«火炮射击大师»项目由来自阿塞拜疆、白俄罗斯、越南、伊朗、哈萨克斯坦、俄罗斯、叙利亚、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的武装部队官兵参赛。项目分为个人赛、夜间冲刺和接力赛等阶段，并包含夜间和白天的比赛。根据比赛结果，哈萨克斯坦荣获冠军，俄罗斯和阿塞拜疆分获第二、三名。

    此外，哈萨克斯坦代表队在其他参赛项目中荣获1枚银牌，以及8枚铜牌。

    【编译：达娜】


    标签:
    国防部 军事 黄金储备
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