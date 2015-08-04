《愤怒的小鸟2》下载量突破1000万次

哈通社阿斯塔纳8月4日电 据Rovio娱乐公司消息，该公司新游戏《愤怒的小鸟2》在发布仅仅数天后，下载量便达到1000万次，这一速度远远超出公司预期。

在美国苹果应用零售店App Store上，《愤怒的小鸟2》位居免费下载排行榜首位;而在谷歌的Google Play上，该游戏位居Android应用免费下载排行榜第二位，排在首位的是Facebook的Messenger。

《愤怒的小鸟2》在推出数天后下载量就突破千万大关，远超Rovio预期。Rovio公司用户购买及网络部门业务副总裁艾瑞克(Eric Seufert)称，"我们对《愤怒的小鸟2》的目标是，在第一个月内使下载量达到1000万。"

艾瑞克还表示，尽管很多《愤怒的小鸟》粉丝都是通过99美分的下载来完成这款游戏的通关，但Rovio对通过付费下载途径获得《愤怒的小鸟》的推崇程度却不及一年前。艾瑞克表示，有很多地方，尽管智能手机的普及程度很高，但这些地区用户却负担不起99美分的下载付费。而当前实施的做法，即使这些用户不付费，他们照样可以来玩《愤怒的小鸟》。