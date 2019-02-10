2月10日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月10日 -- 哈通社为各位读者总结2月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月10日，星期日

2月10日是阳历一年中的第341天，离全年的结束还有324（闰年则还有325）。

世界各国/地区节日

普希金逝世纪念日--每年2月10日为普希金逝世纪念日，普希金是俄罗斯著名诗人、剧作家、小说家，普希金是俄罗斯现实主义文学的奠基者，是十九世纪前期文学领域中最具声望的人物之一，被尊称为"俄罗斯诗歌的太阳"、"俄罗斯文学之父"，同时也是现代标准俄语的创始人。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1934年 矿工聚集地-卡拉干达正式获得城市地位。

1995年 乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦大使馆开馆仪式在阿拉木图举行。

2006年 马哈塔耶夫国家基金会在阿拉木图市成立，基金会主要宗旨为研究著名诗人穆卡哈里•马哈塔耶夫的历史。

2009年 纳扎尔巴耶夫签署批准"哈萨克斯坦-约旦国际交通运输协议"和"哈乌政府间有关加强在预防和消除紧急情况领域合作的协议"。

2012年 阿拉木图国家博物馆举行纪念苏联军队撤离阿富汗23周年的"荣誉-祖国-勇气"展览会。

2014年 土耳其Vatan报连续四天发表纳扎尔巴耶夫总统的《哈萨克斯坦之路-2050：同一个目标、同一个利益、同一个未来》国情咨文。

2018年 突厥语国家议会大会（TurkPA）突厥语国家合作委员会、国际突厥学院、突厥文化国际组织、突厥文化和遗产基金会第四次协调会议在阿塞拜疆巴库举行。

【编译：冰山】