2月12日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月12日 -- 哈通社为各位读者总结2月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月12日，星期二

2月12日是阳历一年中的第343天，离全年的结束还有322（闰年则还有323）。

世界各国/地区节日

国际互联网安全日 国际互联网安全日是由欧洲非营利机构INSAFE于2004年发起的活动，活动日定为每年2月的第二个星期二，主要宣传推动全世界的人们、特别是青少年安全及负责任地使用互联网。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1936年 江布尔州医学院成立。

1955年 关于在克孜勒奥尔达州建造火箭发射场的决议正式批准通过。

1992年 哈萨克斯坦与阿富汗正式建立外交关系。

1994年 独立哈萨克斯坦首次参加在挪威利勒哈默尔市举行的第17届冬季奥林匹克运动会。

2013年 哈萨克斯坦 - 捷克机械工程和金属加工技术中心在阿斯塔纳成立。

2014年 哈萨克邮政国有股份公司在阿拉木图市举行"哈萨克斯坦贸易-2014"国际论坛。

2018年 纳扎尔巴耶夫总统接受了中国中央电视台（CCTV）采访。

【编译：冰山】