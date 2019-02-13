2月13日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月13日 -- 哈通社为各位读者总结2月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月13日，星期三

2月13日是阳历一年中的第344天，离全年的结束还有321（闰年则还有322）。

世界各国/地区节日

世界无线电日 - 2013年1月14日，联合国大会正式批准联合国教科文组织宣布设立的世界无线电日。第67届联合国大会通过了联合国教科文组织第36届大会宣布的将2月13日（联合国电台于1946年的这一天成立）作为世界无线电日的决议。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1915年 塞梅市举行欧洲风格的首场戏剧演出，演出挑选"Birzhan和Sara的阿肯弹唱"作为题材。

1993年 "Kazakhstan Caspian Shelf" 海上石油开采公司成立，公司主要任务为探索哈萨克斯坦里海领域的石油及天然气资源。

2003年 纳扎尔巴耶夫总统倡议下，首届和平与和谐国际论坛在阿拉木图市举行。

2007年 哈萨克斯坦作家、肖洛霍夫奖获得者萨比特·多萨诺夫荣获吉尔吉斯斯坦政府颁发的"黄金人物"国家奖。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统对阿联酋进行正式访问，并同阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行双边会谈。

2013年 哈萨克斯坦-白俄罗斯外交部副部长级别磋商会谈在阿斯塔纳举行。

2013年 哈萨克斯坦国家博物馆举行题为"国家博物馆考古考察"展览。

2018年 哈萨克斯坦、阿联酋等六国宣布成立全球幸福联盟。

【编译：冰山】