全球新冠累计确诊病例超2.13亿例

哈通社/努尔苏丹/8月25日-- 根据 Worldometer 实时统计数据，截至努尔苏丹时间8月25日4时 30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例 213873910 例，累计死亡病例 4463143 例。

全球单日新增确诊病例752083例，新增死亡病例11936例。

数据显示，美国、印度、伊朗、巴西、英国是新增确诊病例数最多的五个国家。而美国、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、印度是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例38912537例，累计死亡病例647913例。与前一日 同时间数据相比，美国新增确诊病例197912例，新增死亡病例2141例。

据共同社报道，东京24日新增4220例新冠确诊病例。8月累计病例逾10万人，达到100961人。是按月统计的此前最高纪录7月44034人的2倍多，疫情持续恶化。

印度卫生部24日公布，印度新冠肺炎确诊病例升至32474773例。在过去24小时，印度新增确诊病例25467例，新增死亡病例 354 例，累计死亡病例达435110例。

据俄罗斯新冠病毒防疫官网 24 日公布的数据，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例18833例，累计确诊 6785374 例，新增新冠肺炎死亡病例794例，累计死亡177614例。