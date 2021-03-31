今年2月哈萨克斯坦银行发放的贷款总额增至145524亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/3月31日--据哈萨克斯坦央行新闻处消息，截至2021年2月底，哈萨克斯坦银行向法人实体和个人发放的贷款总额为145524亿坚戈，比上月下降0.3％。向法人实体提供的贷款总额下降了0.1％，至69865亿坚戈；发放给个人的贷款总额下降了0.4％，至75659亿坚戈。

本国货币贷款总额在一个月内小幅增长0.01％，至127623亿坚戈。在结构上，对法人的贷款增加了0.7％，对个人的贷款减少了0.4％。外币贷款总额减少2.4％，至17902亿坚戈。在结构上，对法人的贷款减少了2.3％，对个人的贷款减少了5.7％。截至2021年2月底，坚戈贷款占总额的87.7％，2020年12月这一数字为87.0％。

长期贷款总额在一个月内减少了0.7％，至124264亿坚戈，短期贷款总额增加了1.9％，至21260亿坚戈。

2021年2月，对小型企业的贷款增加了0.7％，至25578亿坚戈，占贷款总额的17.6％。

在部门细分中，发放贷款最多的经济领域是工业（占贷款总额的13.5％），贸易（11.8％），建筑业（4.2％）和运输业（3.2％）。

2021年2月，以本国货币向非银行法人发行的贷款加权平均利率为11.5％（2020年2月为12.0％），个人为18.2％（19.0％）。

【编译：阿拉依】



