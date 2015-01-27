《哈萨克斯坦好声音》总决赛将于2月15日举行

哈通社阿斯塔纳1月27日电，据“哈萨克斯坦”频道消息，大型选秀类节目——《哈萨克斯坦好声音》决赛时刻日益临近，观众们也将一睹冠军诞生时刻。

据国家电视广播集团(www.kaztrk.kz)统计数据显示，上周日在线观看直播人数达到了45000人，这一数据相对前一周增加两倍。据预测，决赛之日的在线观战人数将增加更多。

《哈萨克斯坦好声音》总决赛将于2月15日晚9点在哈萨克斯坦卫视频道现场直播，观众可以通过短信形式支持自己的偶像，编辑短信选手编号并发送到3075，也可以拨打8 80 90 80 30 75电话支持。 《哈萨克斯坦好声音》力求挖掘本土最具实力和潜质的选手成为我国明日之星，节目的第一要素就是歌手的原声唱功。节目源于荷兰的《荷兰之声》，2013年引进我国，并于当年举行第一届赛事，来自库斯塔奈州27岁歌手沙合利扎提•赛达合梅特成为第一届冠军，他当时的导师是我国著名歌手努尔兰•阿勒班。 《哈萨克斯坦好声音》总共分为三阶段，第一阶段为海选阶段，导师会在海选中选出自己队的成员；第二阶段中，导师会选出自己的两名队员两两对决，最终剩下一名优胜者；在第三阶段，四位导师的得意门生将在全国观众的投票中选出年度冠军。冠军可获得500万坚戈的奖金，并与世界著名录音室«Universal»签订经纪合同。（编译：苏杭/审校：流沙）