第2届青奥会16日在南京开幕 204个国家和地区参赛（组图）

哈通社阿斯塔纳8月17日电，据新华网报道，第二届夏季青年奥林匹克运动会于当地时间16日在中国江苏省南京市开幕，中国国家主席习近平将出席开幕式并宣布青奥会开幕。

来自世界各地的3700多名运动员将在为期12天的时间里参加28个大项222个小项的比赛，同时参加丰富多彩的文化教育活动。

当地时间16日晚20时，青奥会开幕式将在南京奥林匹克体育中心体育场举行。 南京青奥会共有204个国家和地区奥委会的3787名运动员报名参加，国际奥委会希望青奥会能使全世界青年人参与到体育运动当中，并且鼓励他们接受并按照奥林匹克价值观生活。 作为东道主，中国组成了本届青奥会规模最大的代表团，有123名运动员参加28个大项、91个小项的比赛。这些运动员来自汉、满、回、瑶、土家和维吾尔等6个民族，年龄在15－18岁之间，他们将力争收获精神文明、运动成绩和文化交流的三面金牌。 青奥会是国际奥委会名誉主席罗格倡导建立的，在竞赛之外更强调文化教育活动的开展，强调青少年之间的交流和沟通。首届夏季青奥会2010年在新加坡举办，南京2010年获得第二届青奥会的承办权。