2月16日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月16日 -- 哈通社为各位读者总结2月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月16日，星期六

2月16日是阳历一年中的第47天，离全年的结束还有318（闰年则还有319）。

世界各国/地区节日

立陶宛国庆节 1918年2月16日立陶宛宣布国家重建，立陶宛共和国成立。之后，每年的2月16日即为立陶宛的国庆日。节日当天都要举行隆重的庆祝活动。立陶宛共和国(The Republic of Lithuania)，简称立陶宛。位于波罗的海东岸，北界拉脱维亚，东南邻白俄罗斯，西南是俄罗斯的加里宁格勒州和波兰。首都维尔纽斯。立陶宛是一个历史古国，与俄罗斯一直在北欧及东欧争雄，曾遭沙俄与苏联的并吞，1990年立陶宛宣布脱离苏联独立，1991年9月6日，苏联正式承认立陶宛的独立。它也是欧盟、北约、申根公约及多个国际组织的成员。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与新西兰建立外交关系。

2000年 阿拉木图阿布莱汗基金会主席硕塔•瓦力汉诺夫为哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫颁发"世纪伟人"金质奖章。

2006年 哈萨克斯坦知名作家穆赫塔尔•沙罕诺夫作品《成吉思汗的秘密》法文版介绍会在阿斯塔纳举行。

2010年 哈德投资峰会在阿拉木图举行。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于批准<独联体成员国边境合作公约>法案》。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于军事职务和军人地位法案》。

2013年 法国-哈萨克斯坦国际展在阿斯塔纳举行。

2014年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆举行圆桌会议，讨论在《哈萨克斯坦-2050》国家战略规划框架下的两国合作。

2015年 哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-阿曼多式联运线路开通。

2015年 "哈萨克斯坦制造"推广活动在阿斯塔纳启动。

2018年 哈萨克斯坦-意大利政府间工作组第8次会议在罗马举行。

2018年 联合国驻哈萨克斯坦代表处25周年庆祝活动在阿拉木图举行。

【编译：冰山】