哈纳特下一场比赛或将于2月17日举行

哈通社阿斯塔纳 -- 据vesti.kz消息，哈萨克斯坦职业拳击手哈纳特·斯拉木（22-0-0，18KO）经纪公司尼尔森拳击推广公司（Nelsons Promotion）哈萨克斯坦代表努尔哈兹·俄斯玛罕别托夫在接受vesti.kz体育网站记者采访时透露，哈纳特第23场职业比赛或将于2月17日在美国举行。

俄斯玛罕别托夫告诉记者："哈纳特计划于下个月17日在美国新泽西州纽瓦克市举行的美国传奇拳手罗伊·琼斯（64-9-0，46KO）和加拿大拳手博比·冈恩（21-6-1，18KO）之间的拳击比赛中登场。10个回合的比赛中，哈纳特不会卫冕自己拥有的金腰带，拳手本人希望卫冕战在哈萨克斯坦举行。目前，哈纳特正在为比赛进行准备，对手还未正式确定。"

据此前有报道称，哈纳特或将于今年5月份对战墨西哥WBO超次中量级拳王索尔·阿尔瓦雷斯（48-1-1，34KO）。但是，国内和俄罗斯部分拳击分析人士对此表示质疑。称与卡内罗一战，哈纳特需要花费很多钱，因为与拳击明星举行大型比赛要求具有较高的拳坛知名度和高额收入。

据悉，卡内罗目前正在与墨西哥拳手胡里奥∙小查韦斯（50-2-1，32KO）就举行比赛相关问题谈判。之前，两名拳手都表示，若谈判破裂将选择GGG为下一个对手。

哈纳特与戈洛夫金计划今年举行三场比赛，其中一场比赛很有可能世博会期间在阿斯塔纳举行。

近期哈萨克职业拳坛比赛时间和地点：

1. 超级轻量级拳击手巴特尔詹•朱肯巴耶夫（7-0，6KO）和轻量级拳手阿布莱汗•胡塞因诺夫（4-0-0,，3KO）于1月28日在加拿大蒙特利尔市举行下一场比赛。

2. 雏量级WBA普通拳王加纳特•加奇雅诺（26-1, 18 KO）于2月10日在美国俄亥俄州托莱多市挑战雏量级WBA（超级）和IBO金腰带。对手其美国拳手劳什·沃伦（14-1, 4KO）。

3. 我国WBA次重量级世界拳王贝布特∙舒门诺夫（17-2，11 КО）于2月11日在美国迈阿密同古巴拳手优尼尔·多尔提克斯（Yunier Dorticos）进行对决。

4. 超次中量级WBA Fedelatin、WBO Intercontinental和UBC拳王哈纳特·斯拉木（22-0，18KO）于2月17日在美国新泽西州纽瓦克市举行第23场职业比赛。

5. 我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金于3月18日在美国纽约麦迪逊广场花园（Madison Square Garden）同美国WBA 中量级拳王丹尼尔•雅各布斯（32-1，29 KO）进行对决。



【撰稿：木合塔尔·哈力木拉吾勒（小穆） 审校：金桥】