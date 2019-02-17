2月17日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月17日 -- 哈通社为各位读者总结2月17日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月17日，星期日

2月17日是阳历一年中的第48天，离全年的结束还有317（闰年则还有318）。

世界各国/地区节日

仁慈表达日--这个节日具有普遍意义，无论国籍或宗教信仰如何，都可以庆祝。节日旨在让人们变得更善良、更仁慈。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1993年 位于阿拉木图市的联合国分支机构正式开始工作。

2007年 根据纳扎尔巴耶夫总统的命令，哈萨克斯坦国外情报部门"Syrbar"成立。

2009年 哈萨克斯坦国立农业大学开设"电子宿舍"。

2010年 关于民族观的书《哈萨克斯坦民族观点》在阿拉木图市发行。

2010年 教育部公布9年级新课程《宗教学的基础知识》。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳主持召开安全理事会会议。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统主持召开国防部部门委员会扩大会议。

2014年 哈萨克斯坦代表团出席在墨西哥举行的第二届核武器人道主义问题国际会议。

2018年 前WBA和IBO雏量级世界拳王、哈萨克斯坦职业拳手加纳特•加奇雅诺夫（27-2, 18KO）宣布退役。

【编译：冰山】