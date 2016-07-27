英国汪星人身高2.1米成世界第一高狗

哈通社阿斯塔纳7月27日电 据英国媒体报道，英国南威尔士地区有一条名叫戴恩的大狗身高2.1米，重76.2千克，即将成为世界上最高的狗。戴恩今年3岁，按狗生算它还是个年轻的小伙子。它从爪子到肩膀的高度是1.29米，但用后腿站起来就可以高达2米1。

戴恩每天的食量都不小，而且它的食物很丰盛，由鸡肉和米饭组成，吃完饭后还喜欢在主人乡间住所周围闲逛遛食。这条大狗每天最多能睡22小时，它的床铺是成人床垫的型号。如今，它的主人威廉姆斯夫妇正在等待吉尼斯世界纪录的最终判定。



55岁的布莱恩·威廉姆斯说："它是这个世界上心胸最宽厚的狗，是一只棒极了的动物，人们看到它都很开心，并整日与它玩耍。我们刚开始养它时它还是一只小狗，现在它已经长成了这块区域的主人，我们不会把它锁在家里，它任何时候只要想出去都可以。"



这条脾气温和老实的大狗甚至会害怕自己的影子，但它跟孩子们却总能相处愉快，毫无疑问是邻里的明星。 "它带给我们无数欢乐，并且很好养活，从来不给我们找任何麻烦。"它的主人非常乐于看到自己的狗和其他两条狗比高，并称不管结果如何对于他们来说戴恩就是最高的了。

（来源：腾讯国际）