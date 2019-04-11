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    12:55, 11 四月 2019 | GMT +6

    美国芝加哥发生枪击案 2人死亡1人受重伤

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    哈通社/努尔-苏丹/4月11日 -- 据芝加哥论坛报消息，芝加哥西部街区10日发生枪击案，已造成2人死亡1人受重伤。

    消息称，当地警方事发后迅速赶到现场，并开展了调查工作。伤者已送往医院接受治疗。

    枪击事件发生原因正在调查当中。

    【编译：小穆】

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