查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
12:55, 11 四月 2019 | GMT +6
美国芝加哥发生枪击案 2人死亡1人受重伤
None
哈通社/努尔-苏丹/4月11日 -- 据芝加哥论坛报消息，芝加哥西部街区10日发生枪击案，已造成2人死亡1人受重伤。
消息称，当地警方事发后迅速赶到现场，并开展了调查工作。伤者已送往医院接受治疗。
枪击事件发生原因正在调查当中。
【编译：小穆】
标签:
国际
社会
美国
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!