美国芝加哥发生枪击案 2人死亡1人受重伤

哈通社/努尔-苏丹/4月11日 -- 据芝加哥论坛报消息，芝加哥西部街区10日发生枪击案，已造成2人死亡1人受重伤。

消息称，当地警方事发后迅速赶到现场，并开展了调查工作。伤者已送往医院接受治疗。

枪击事件发生原因正在调查当中。

【编译：小穆】