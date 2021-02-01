格鲁吉亚从2月1日起取消对国际航班的限制

哈通社/第比利斯/2月1日--在暂停了将近10个月之后，格鲁吉亚从2月1日起取消因COVID-19大流行而对常规国际航班施加的限制，确定了外国公民入境的新规则。

格鲁吉亚民航局（GCAA）主任莱万·卡纳纳泽周日对记者表示：“根据部门间协调委员会的决定，对外国公民乘坐国际航班入境格鲁吉亚的规则做出了改变。”

根据最新法规，外国公民在提交确认接种冠状病毒疫苗的文件后，将被允许进入格鲁吉亚，而无需进行强制性的12天隔离。

与此同时，GCAA负责人指出，来自美国、欧盟国家、瑞士、挪威、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列、巴林和卡塔尔的公民无需接种COVID-19疫苗就可入境格鲁吉亚，但是需要出示冠状病毒PCR检测阴性证明，并需要在格鲁吉亚停留的第三天进行PCR检测。在这种情况下，他们将避免隔离。

负责人表示：“此外，在持有冠状病毒PCR检测阴性证明的情况下，英国公民也可入境格鲁吉亚，但必须接受隔离。”

由于COVID-19大流行，自2020年3月21日起，格鲁吉亚与其他国家之间的定期航班已完全暂停。这些限制不适用于货机、包机、遣返、人道主义和技术飞行。从2020年7月13日起，取消了从第比利斯飞往慕尼黑、巴黎和里加的定期航班的限制，从2020年11月起，决定恢复飞往另外10个国际目的地的定期航班。但是由于冠状病毒传播情况恶化，格鲁吉亚和外国航空公司都不得不取消或推迟已计划好的航班。

【编译：阿拉依】



