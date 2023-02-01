哈通社2月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/2月1日 -- 哈通社为各位读者总结2月1日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月1日，星期二

2月1日是阳历一年中的第32天，离全年的结束还有333（闰年则还有334）。

世界各国/地区节日

世界不同信仰间和谐周 2月的第一个星期（至2月7日）是世界不同信仰间和谐周，从2011年开始，联合国将有一年一度的纪念活动。2010年10月20日，大会通过的第A/RES/65/5号决议宣布，每年2月的第一个星期为所有宗教、信仰与信念之间的世界不同信仰间和谐周，并指出设立世界不同信仰间和谐周，以增强人民之间的相互理解、和谐与合作。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦国旗首次在布拉格举行的欧安组织会议旗杆上升起。

2005年 以色列特拉维夫、海法以及耶路撒冷等城市举行哈萨克电影周活动。

2010年 阿斯塔纳车队在奥地利首都维也纳举行新赛季介绍会。

2016年 哈萨克斯坦首次出席在埃及首都开罗举行的第47届国际书展。

2017年 哈萨克斯坦驻匈牙利大使馆为两国关系作出重大贡献的社会人士颁发«哈萨克斯坦独立25周年»纪念奖章。

2018年 哈萨克斯坦正式结束联合国安理会轮值主席国任期。

2019年 阿斯塔纳国际金融中心与国际金融监管机构联合启动«全球沙箱»全球金融创新网络项目（Global Financial Innovation Network或GFIN）。