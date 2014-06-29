妖星2球 哥伦比亚2-0乌拉圭进8强战巴西

哈通社阿斯塔纳电，阿斯塔纳时间6月29日凌晨2点，2014年巴西世界杯第二场八分之一决赛在里约热内卢的马拉卡纳体育场打响，南美洲的两支球队哥伦比亚和乌拉圭展开较量。詹姆斯-罗格里格斯第28分钟远射破门，下半场开赛5分钟他完成梅开二度以5球领跑射手榜。哥伦比亚最终2-0击败乌拉圭，队史首次进入八强，他们将在四分之一决赛中对阵东道主巴西。