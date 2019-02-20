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    08:03, 20 二月 2019 | GMT +6

    2月20日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/2月20日 -- 哈通社为各位读者总结2月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    2月20日，星期三

    2月20日是阳历一年中的第51天，离全年的结束还有314（闰年则还有315）。

    世界各国/地区节日

    世界社会公正日 2007年11月26日，联合国大会宣布自第六十三届会议起，每年2月20日庆祝世界社会公正日。社会公正是国家内部和国家之间赖以和平、繁荣共处的基本原则。我们促进两性平等，促进土著人民和移民的权利，就是在伸张社会公正原则。我们努力消除人们因性别、年龄、种族、族裔、宗教、文化或残疾状况而面临的各种障碍，便是在推进社会公正。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1932年 东哈州正式成立，首府定为塞梅市（现为乌斯卡曼市）。东哈州辖21个县。

    1986年 拜科努尔航天发射场成功发射"和平"号航天空间站。

    1993年 哈-伊国际友好组织在阿拉木图市举行开幕仪式。

    1999年 巴弗洛达尔州巴彦阿乌勒县为哈萨克著名科学家卡尼什•萨特巴耶夫竖立纪念碑。

    2005年 哈萨克斯坦邮政公司首个国外分部在德国富尔达市开设。

    2008年 哈萨克斯坦国家图书馆成立美国文化中心，其目的为了让读者们更加了解美国文化。

    2011年 哈萨克斯坦国防部首次与Gala-TV制片中心推出题为"特殊任务"的联合项目。

    2012年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于批准在哈萨克斯坦开设联合国代表处的协议》。

    2013年 第10届"21世纪知识与科学-2013"国际展会在阿斯塔纳"Korme"展会中心举行。

    2014年 塔拉兹国家教育学院开设以著名奥运冠军叶尔马罕•伊布拉伊莫夫命名的拳击馆。

    2015年 讲述纳扎尔巴耶夫总统儿童时期的电影《我童年的天空》正式在黎巴嫩上映。

    2018年 总统批准哈萨克斯坦至2025战略发展计划。

    2018年 第8届世界伊斯兰经济论坛将在阿斯塔纳举行。

    【编译：冰山】

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