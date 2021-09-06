全球疫情：累计确诊病例超过2.21亿例

哈通社/努尔苏丹/9月6日--根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间9月6日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例221503424例，累计死亡病例4580957例。

全球单日新增确诊病例439640例，新增死亡病例7133例。

数据显示，美国、印度、英国、伊朗、马来西亚是新增确诊病例数最多的五个国家。俄罗斯、美国、墨西哥、伊朗、印度尼西亚是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例40800172例，累计死亡病例666214例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例38457例，新增死亡病例751例。

据印度卫生部5日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至32988673例。在过去24小时内，印度新增确诊病例42766例；新增死亡病例308例，累计死亡病例达440533例。

据俄罗斯新冠病毒防疫官网5日公布的最新数据，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例18645例，累计确诊7012599例，新增新冠肺炎死亡病例793例，累计死亡187200例。

9月6日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达816 896人 。