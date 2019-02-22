2月22日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 -- 哈通社为各位读者总结2月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月22日，星期五

2月22日是阳历一年中的第52天，离全年的结束还有313（闰年则还有314）。

世界各国/地区节日

国际犯罪受害者提供支持日 1990年2月22日，英格兰政府宣布了《犯罪受害者宪章》。1985年11月29日，联合国通过《为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 哈萨克斯坦政府通过决议在阿拉木图建立了伊犁-阿拉套国家公园。

1999年 "内华达-塞梅"反核试验运动迎来10周年。

2006年 哈萨克斯坦女性企业家协会在阿斯塔纳举行首届欧亚女性峰会。

2007年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于批准亚洲互动和建立信任措施会议秘书处的协议》。

2010年 "记忆"爱国俱乐部在阿拉木图市成立。

2010年 阿拉木图市举行著名阿拉什领袖阿里汗•博凯汗诺夫7卷作品集前3圈首发仪式。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统对中国进行正式访问期间，阿斯塔纳 - 阿拉木图高速铁路项目介绍会在北京市钓鱼台国宾馆举行。

2016年 《国家地理-哈萨克斯坦》杂志哈萨克文版首刊正式发行。

【编译：冰山】