今年2月哈萨克斯坦公民已购买2300多根金条

哈通社/阿拉木图/3月17日--据哈萨克斯坦央行新闻处消息，2021年2月，哈萨克斯坦居民从二级银行和非银行兑换处共购买了2309根金条，总重为59.2千克。

自2017年以来，共售出47302根金条，总重为1.74吨。

金条根据重量分为五个品种：5克、10克、20克、50克和100克。

在买家中最受欢迎的是重量为10克的金条，占总销售额的28％，即12932根金条。其次是100克的金条，已售出10830根（23％），20克金条售出10637根（22％），5克金条售出7235根（15％），50克金条售出5668根（12％）。

我国金条购买量最多的地区是阿拉木图市，其次是努尔苏丹和阿特劳。

哈萨克斯坦央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。自该计划启动以来，银行和非银行兑换处已经回购了140根总重为3.7千克的金条。

金条是投资和积累储蓄的长期工具，确保金条市场流动性的主要因素是银行和非银行兑换处可以按期向客户付款来回购金条。

据央行消息称，目前提供金条销售业务的二级银行包括人民银行（Halyk Bank）、欧亚银行（Eurasian Bank）、艾草银行（Jýsan Bank）、中央信贷银行（Bank CenterCredit）等。

【编译：阿拉依】



