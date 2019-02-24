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    08:05, 24 二月 2019 | GMT +6

    2月24日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/2月24日 -- 哈通社为各位读者总结2月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    2月24日，星期日

    2月24日是阳历一年中的第54天，离全年的结束还有311（闰年则还有312）。

    世界各国/地区节日

    爱沙尼亚独立日 1918年2月24日爱沙尼亚宣布独立，成立爱沙尼亚共和国。哈萨克斯坦与爱沙尼亚于1992年5月27日建立外交关系。

    墨西哥国旗日 每年2月25日为墨西哥国旗日，墨西哥民众都会在这天来到市中心广场上举行庆祝活动。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1917年 托尔盖地区发生著名多哈勒之战，这是哈萨克民族英雄阿曼克叶勒德•伊曼诺夫带领下的民族独立运动伟大战役之一。

    1992年 "哈萨克电影"国有公司正式成立。

    2010年 阿拉木图市举行题为《儿童神经系统疾病诊断和治疗的创新方法》的第5届中亚国家儿童神经学会议。

    2011年 哈萨克斯坦足球协会新网址kff.kz正式上线。

    2012年 乌斯卡曼市举行苏联民族英雄伊兹胡特•阿伊特库夫纪念晚会，阿伊特库夫在波洛茨克战役（1944年）中牺牲。

    2012年 阿斯塔纳市举行冬季特殊奥林匹克运动会，运动会吸引哈萨克斯坦、奥地利、俄罗斯以及乌兹别克斯坦等国家的320名运动员参赛。特殊奥林匹克运动会是为身心障碍者所设计的国际体育竞赛。

    2015年 "阿拉木图-2015年伊斯兰文化首都"国际会议在阿拉木图市举行。

    2017年 阿拉木图市在全球创新型城市排行中位列第15位。

    2018年 政府第一副总理阿斯哈尔·马明对土库曼斯坦进行工作访问。

    【编译：冰山】

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