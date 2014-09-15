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    09:32, 15 9月 2014 | GMT +6

    俄经济部：俄罗斯未来两年石油出口量可达2.27亿吨

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    哈通社阿斯塔纳9月15日电，据俄新网14日消息，根据俄罗斯经济发展部发布的主要宏观经济指数预测，2015年和2016年俄罗斯每年出口2.275亿吨石油，2017年出口量达到2.295亿吨。2015年预计出口石油产品1.535亿吨，2016年1.49亿吨，2017年1.442亿吨。

    如此，与2014年至2016年预算中规定的数值相比，经济发展部将2014年和2015年石油出口量预测值分别下调了4.3%和6.2%。与预算草案相比，2017年出口量预测下调8.2%。

    与经济发展部5月份公布的预测相比，2015年和2016年天然气出口量下调0.96%， 2017年预测值下调0.2%。

    2015年俄罗斯石油产品出口可达1.535亿吨，2016年1.49亿吨，2017年1.442亿吨。与预算相比，2015年和2016年的预测值上调13.9%和15.4%，2017年上调16.2%。

    与5月份预测相比，2015年石油产品出口量上调3.4%，2016年2.8%，2017年1.4%。

    据俄罗斯燃料综合体中央调度局的数据，2013年石油出口量增长2.1%，达到2.3486亿吨。

    标签:
    俄罗斯 黄金储备
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