2.28米高大丹犬 成为世界最大狗

哈通社阿斯塔纳 -- 身高2.28米、重达92公斤，英国一只大丹犬近日获健力士世界记录公认世界最大的狗。庞大的体型让主人一年花费上万英镑饲养，主人家一年平均还得换上五台沙发。

据英国《每日邮报》报道，世界最大巨狗是4岁的大丹犬Freddy。它和姐姐Fleur都是克莱尔（Claire Stoneman）的宠物。

要照顾两只巨狗并非易事。克莱尔每天会深夜起床，带两只狗儿出去溜达40分钟，为的是避免其他较小型的狗儿被爱狗吓着，同时也是为避免失控的情况发生。





仅1.6米高的克莱尔表示："如果它要追着其他狗儿跑，我没有能力阻止它。"

此外，饲养这两只大丹狗的开销也非常庞大，每年费用可高达1万2500英镑。

克莱尔说，Freddy最喜欢的食物是独吞一整只烤鸡或抹上花生酱的吐司。而由于力气庞大，Freddy至今还咬烂克莱尔的23个沙发。"我回到家后，会看到地上满满的泡棉。但是它是我的宝贝，我无法想象没有它的日子。"

克莱尔不仅无微不至的照顾两只大丹狗，还与它们同床共枕，甚至促使41岁主人把自己的爱情搁在一旁，生活全绕着爱狗转。

她在接受《星期日星报》访问时表示："我这四年来大部分时间都是单身的。但是我可以抱抱我的狗儿，也不需要洗别人的脏内裤。它们就像我的孩子，因为我没有孩子。他们需要我，而被它们需要，感觉很好。"

但克莱尔表示，现已准备好展开新恋情，但对方必须接受与爱狗同住。



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