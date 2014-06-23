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    05:51, 23 六月 2014 | GMT +6

    葡萄牙队2-2美国队

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    阿斯塔纳时间6月23日04:00，2014年巴西世界杯G组第二轮一场焦点战在玛瑙斯的亚马逊体育城举行，葡萄牙队2-2美国队。纳尼在第5分钟为葡萄牙率先进球，琼斯和邓普西在下半时各入一球，美国队完成逆转。第94分钟，C罗助攻，瓦雷拉头球破门。G组最后一轮将上演两场出线大战。

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