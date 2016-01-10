"吻蟒蛇被咬住鼻子"的中国女游客获赔2.2万回国

哈通社阿斯塔纳1月10日电 据新华社消息， 10日，一段中国游客在泰国普吉蛇园被蛇咬的视频在网上疯传。本是轻松的旅游项目，不想却意外"挂彩"。

网上流传的现场实拍视频显示，在蛇园训蛇师的帮助下，一名穿黑衣的女游客接近一条蟒蛇试图亲吻时，突然被蛇在鼻子上"反咬一口"。训蛇师被吓呆，根本无法控制局面，现场传来一片尖叫声。



根据警方调查，受害的女游客来自中国上海，1月4日跟团来泰，9日在参观普吉查龙县的一家蛇园时发生意外。事故发生后，这名女游客即被送往普吉国际医院进行伤口缝合等医疗处理，蛇园赔付她12万泰铢（约合2．2万元）。她已于10日凌晨跟团回国。



10日，泰国旅游警察要求蛇园重新演示事发经过，并对项目进行了实际体验，以确定项目风险。蛇园负责人向警方表示，肇事的蛇为泰国一种无毒蟒蛇，专用于表演，自蛇园开业以来便有吻蛇项目，伤人事件仅此一例。



这一事件不仅在中国网站上疯转，也引起了泰国网友的关注。在泰国社交网站"斯努克新闻"上，有网友表示，事发地点不是一般的动物园，而是针对中国游客的蛇产品购物店。也有网友表示，这种表演太危险，游客不应该与蟒蛇这种危险动物亲密接触。