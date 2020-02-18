外交部：钻石公主号上的哈国公民为2位女士和2个儿童

哈通社/努尔苏丹/2月18日 – 哈萨克斯坦外交部称，哈驻日大使馆正与身在钻石公主号上的哈萨克斯坦公民保持着密切的联络。

“我们的同胞目前状态良好，无需过于担心，没有感染新型冠状病毒。她们已经接受了病毒检测。”哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·司马迪亚洛夫说。

应日本厚生劳动省要求，钻石公主号从2月5日起在横滨港口接受隔离，预计将于2月19日解除隔离。隔离期结束后，若我国公民被确认没有感染病毒，将可以离开这艘邮轮。不过日方计划在乘员们离开邮轮登陆后，再对这些乘客进行一次检测。

根据哈外交部的通报，目前在钻石公主号上被隔离的4名哈萨克斯坦公民分别是2位女士和2个未成年儿童（8岁和12岁）。

4人状态良好，没有提出申诉。日方向船上的乘客们提供了饮食和医疗用品支持。

“从邮轮登陆后，这几位公民如果通过了病毒检测并显示正常，将会返回哈萨克斯坦。”阿伊别克·司马迪亚洛夫说。

此前，哈萨克斯坦传染病医院专家迪娜古丽·巴什耶娃曾就钻石公主号邮轮上的哈萨克斯坦公民健康情况做出介绍。

【编译：木合塔尔·木拉提】