2月份哈萨克斯坦居民存款余额环比增长3.4%

哈通社/努尔苏丹/3月31日--据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2022年2月底，哈居民存款余额27.7193万亿坚戈，环比增长3.4%。其中，法人居民存款余额14.1227万亿坚戈，增长1.7%；自然人居民存款余额13.5966万亿坚戈，增长5.2%。

统计期内，居民本币存款余额17.0847万亿坚戈，环比减少1.1%；外汇存款余额10.6346万亿坚戈，环比增长11.5%。存款美元化率由2021年底的36%增至38.4%。其中，法人本币存款余额8.6956万亿坚戈，减少2.8%；外汇存款余额5.4271万亿坚戈，增长9.8%，在法人存款余额中占比38.4%。自然人本币存款余额8.3891万亿坚戈，增长0.8%；外汇存款余额5.2075万亿坚戈，增长13.2%，在自然人存款余额中占比38.3%。

统计期内，哈居民定期存款余额17.9762万亿坚戈，环比增长0.6%。其中，本币定期存款余额11.1330万亿坚戈，外汇定期存款余额6.8432万亿坚戈。

2022年2月，非银行法人本币存款平均利率为10.3%，上年同期为7.2%；自然人本币存款平均利率为8.5%，上年同期为8.9%。