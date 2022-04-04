中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    07:50, 04 四月 2022 | GMT +6

    哈国民众2月购买外汇现金环比增长3.4%

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/4月4日 -- 据哈萨克斯坦央行消息，2022年2月，哈国公民净购买了2925亿坚戈的外汇现金，环比增长3.4%。

    2022年1月，哈国公民购买了2828亿坚戈的外汇现金，净购买量同比增长1.6倍，为1849亿坚戈。

    其中，主要支出用于购买美元，占总量的67.6%，约1977亿坚戈，俄罗斯卢布购买量占25.8%，达754亿坚戈，欧元占6.5%，达191亿坚戈。以货币种类划分，当月购买美元支出增长10.5%（同比增长1.7倍），购买卢布支出下降6.8%（同比增长1.6倍），购买欧元支出下降15.5%（同比增长10.7%）。
    数据显示，2022年2月坚戈汇率在426.1-495.0坚戈兑1美元的范围内变化。截至2022年2月底，坚戈汇率为495坚戈兑1美元。截至4月1日，坚戈汇率已回升至472.81坚戈兑1美元。
    消息称，当月坚戈-美元的外汇交易总额达到129亿美元，其中，哈萨克斯坦证券交易所交易额为27亿美元，场外外汇市场的交易额为102亿美元。在场外外汇市场的交易总额中，一家银行的子公司所占份额为58.5%，即60亿美元（2022年1月为65.8%，达49亿美元），这与该企业对冲外汇风险操作有关，交易是在银行集团内部进行的，不影响本国外汇市场的外汇供求关系。

    标签:
    社会 金融 统计 经济 坚戈 黄金储备 美元
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!