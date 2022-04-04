哈国民众2月购买外汇现金环比增长3.4%

哈通社/努尔苏丹/4月4日 -- 据哈萨克斯坦央行消息，2022年2月，哈国公民净购买了2925亿坚戈的外汇现金，环比增长3.4%。

2022年1月，哈国公民购买了2828亿坚戈的外汇现金，净购买量同比增长1.6倍，为1849亿坚戈。

其中，主要支出用于购买美元，占总量的67.6%，约1977亿坚戈，俄罗斯卢布购买量占25.8%，达754亿坚戈，欧元占6.5%，达191亿坚戈。以货币种类划分，当月购买美元支出增长10.5%（同比增长1.7倍），购买卢布支出下降6.8%（同比增长1.6倍），购买欧元支出下降15.5%（同比增长10.7%）。

数据显示，2022年2月坚戈汇率在426.1-495.0坚戈兑1美元的范围内变化。截至2022年2月底，坚戈汇率为495坚戈兑1美元。截至4月1日，坚戈汇率已回升至472.81坚戈兑1美元。

消息称，当月坚戈-美元的外汇交易总额达到129亿美元，其中，哈萨克斯坦证券交易所交易额为27亿美元，场外外汇市场的交易额为102亿美元。在场外外汇市场的交易总额中，一家银行的子公司所占份额为58.5%，即60亿美元（2022年1月为65.8%，达49亿美元），这与该企业对冲外汇风险操作有关，交易是在银行集团内部进行的，不影响本国外汇市场的外汇供求关系。



