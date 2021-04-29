印度新冠死亡病例连续2天超过3000

哈通社/努尔苏丹/4月29日 -- 印度的COVID-19死亡病例再创新高，连续两天在3000以上。

印度卫生部的数据显示，当地过去24小时又有3645名患者病逝，比前一天多出350多个，累计死亡病例增加到204 832例。

另外，印度新增将近38万确诊病例，再次刷新全球记录。

单是这个月，当地就已新增超过600万新病例。

由于死亡病例屡创新高，当地火化场全天候开工也无法及时处理大量遗体，一些停车场、公园和公共空地被迫成为了临时火化场。

《路透社》拍摄到的照片显示，印度首都德里一座停车场就成了火化场，数十个火堆冒着青烟。

在兴都教中，火葬是传统葬礼中最重要的部分，因为教徒认为必须摧毁身体才能救赎罪业，使灵魂获得解脱。

据报道，工人们被迫在停车场、公园和其他空地搭建临时火葬柴堆，当局也砍伐了城市公园的树木作为柴火。

家属们必须等待数小时才能获准火化他们的亲人，他们也被要求帮忙堆放木头和协助其他仪式，加快火化进度。

当地火葬场也持续扩建，像是印度首都的萨莱卡勒汗（Sarai Kale Khan）火葬场就新建了27个火葬柴堆，附近的公园也正在加建多个火葬堆，政府官员们则在寻找更多的空地建更多火化场。

【编辑：木合塔尔·木拉提】