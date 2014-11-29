法国发现2.3万年前女性雕像 凸显女性特征

哈通社阿斯塔纳11月29日电，据中新网援引外媒28日报道，考古学家在法国北部挖掘出一尊约2.3万年前制作，身材匀称的女性塑像。专家称，这是一起"非比寻常"的发现。

报道称，考古学家今年夏天在法国亚眠(Amiens)偶然发现这尊新石器时代的塑像，这是半世纪以来第一次发现此类文物。 "这尊杰作的发现非比寻常，具有国际重要性"，该区的文化事务负责人傅尤-叶迪德说道。 考古学家巴瑞(Clement Paris)表示："我们原本是希望找到典型文物，其中包括加工过的燧石或骨头。"但是在发掘工作进行的第二天，考古团队发现一堆石灰石，其中有些碎块看起来不像是天然形成的。

巴瑞表示："当晚我们小心翼翼的将20块碎片组合起来，结果发现那是一尊女性塑像。" 这尊高12厘米的塑像经由碳-14年分测定，约有2.3万年的历史。 塑像凸显出具有女性气质的大胸部与臀部，头部和手部的塑造则较简略。"这显示出这是一尊象征女性生殖能力的塑像。"巴瑞表示。 在欧洲，大约发现100个这种类型的塑像，大部分在俄罗斯和中欧地区，在法国有约15个，大部分是在法国西南方。