哈萨克斯坦现有2.3万多个非政府组织

哈通社/努尔苏丹/11月22日 – 哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃22日在出席哈萨克斯坦共和国第十届民间论坛时表示，如果没有非政府组织参与，很难想象哈萨克斯坦能够在独立的30年间取得各领域的辉煌成就。

«独立至今取得的成就中，非政府组织所发挥的作用是不可忽视的。»巴拉耶娃在发言时说。

新闻部长指出，独立初期哈国只有不到十多个非政府组织，但如今哈萨克斯坦的民间组织已经发展壮大，成为了重要的社会力量。

截至目前，哈萨克斯坦拥有6个政治党派，2.3万多个非政府组织，涵盖18个教派的3738个宗教协会，约5000家公共和私人媒体，249个社会理事会，以及58个不同领域的职业协会。

可以说，在哈萨克斯坦，几乎所有的行业中都有着民间组织的身影。

巴拉耶娃部长强调指出，哈萨克斯坦民间论坛是政府与社会之间开展公开对话，为公民直接向当局提出质询的平台。

«我对国家与民间组织之间的伙伴关系发展充满信心。»巴拉耶娃说。

她强调，政府当局与公民组织之间在社会发展、国家未来方面有着共同的利益与共识。

第十届哈萨克斯坦民间论坛于22日在首都开幕，将持续至26日。民间论坛的主要目的组织中央政府机构负责人与非政府部门代表进行公开对话。

【编译：木合塔尔·木拉提】