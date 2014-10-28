中国山东一双头羊长2个耳朵4只眼 两嘴皆吃食(图)

哈通社阿斯塔纳电，据齐鲁网消息，要说这大千世界无奇不有。这不在中国山东鱼台县清河镇张集村一个农户家，居然诞生了一只双头羊。

鱼台县清河镇张集村的李继祥，是村里的养羊专业户，山东广播电视台公共频道《民生直通车》记者来到他家的时候，那只双头羊正在这个塑料筐里卧着。这只羊的身子和其它羊都一样，不一样的地方是这只羊有两个头四只眼和两个耳朵。 李继祥告诉记者，村里很多养羊的，七八十岁的老人也都说没见过。 就是这只老羊生下的这只双头羊，当时它一共产下了两只，其中另一只正常的小羊还在妈妈身边卧着，由于这只双头羊不能自己吃奶，李继祥专门买来了喂羊奶粉，每天用奶瓶喂养。李继祥说，这只双头羊饿的时候两个嘴都叫，喝奶的时候两个嘴也一起动弹。 "它一叫两个嘴都张，两个舌头两个嘴都张，一起叫，都能发出来声音。这就很稀奇，吃食的时候，两个嘴都动。都动弹。"李继祥说。 李继祥家有双头羊的消息很快传遍了全村。村民都表示头一回听说，很稀奇，觉得这是不可能的事。 为此，记者采访了鱼台县畜牧兽医局的相关专家。鱼台县畜牧兽医局兽医站站长、高级兽医师朱卫华解释说，"我们看到的这两个头的羊，乃至网上报道的三个头的羊，都是因为母羊在妊娠的过程中，受到化学性物质或者放射性物质的影响而造成的。一般这羊生下来以后都几天就夭折 有的也可能活十天、八天，但是一般寿命都不会太长。"