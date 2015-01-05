亚航失事航班乘客家属获首批赔款 每家2.4万美元

哈通社阿斯塔纳1月5日电，据中新网援引美国有线电视新闻网(CNN)报道，亚洲航空公司已经明确将向失事航班QZ850的1乘客家属支付首批赔偿款，每个家庭将获2.4万美元。

CNN称其获得了相关赔偿的具体内容。一些乘客家属4日告知CNN称，亚航已经通过信件方式向其告知了首批赔偿款相关事宜。 亚航在信件里称，每个乘客家属将获得首批2.4万美元的赔偿款。 报道称，有的家属已经接受了相关赔偿，有的则对信件里的措辞不满而拒绝签署。

亚航在信件中表示，这封信不是用来确认乘客遇难的消息，只是对每位家属的遭遇进行"经济上的补偿"。 亚航客机寻获5块残骸34具遗体 天气多变影响搜救

另据新加坡《联合早报》5日报道，印度尼西亚国家搜救中心负责人4日在雅加达的记者会上透露，已发现相信属于失事客机的第五块残骸及另外四具遗体。目前，已经打捞的遇难者遗体总数达到34位。 4日，新加坡海军"坚持号"打捞起一具失事客机QZ8501遇难者遗体，美国海军"桑普森号"驱逐舰也将3具遗体送至印尼城镇庞卡兰布翁，使正式确认的遗体总数达到了34具。 《联合早报》称，"坚持号"去年12月29日即加入搜寻行动，舰上载有两架超级美洲豹(Super Puma)直升机。虽然直升机能在两三小时内搜寻超过1600平方公里的海域，但碍于失事客机所处海域的天气多变，加上海面过于不稳定，导致搜寻工作受到影响。 超级美洲豹直升机机师陈衍成上尉受访时说，直升机平均可以在每两三小时内，完成面积达30海里(约55.6公里)乘以30海里的搜寻工作。直升机会在150米至245米之间的高度飞行，两侧都有搜寻人员以望远镜或肉眼检查海面是否漂流着任何可能属于飞机机身的大型物件，或者罹难者的遗体。若要进一步确认海面上的物体，直升机可以降至离海面仅60米的高度。

然而，由于当地海域的天气难以预料，即使做好随时起飞展开搜寻的准备，直升机自坚持号起航后，至前天只执行了10多次任务。飞行人员几乎每天都得静待天气好转，才能紧抓可以安全飞行的一两个小时进行搜寻。 陈衍成表示，天气不良的情况下贸然执行任务，除了可能影响搜寻人员判断海面漂流物体的准确度，也会带来一些安全隐忧。 例如，飞行本身已带有危险性，而要在海面非常不稳定的情况下，降落在剧烈摇晃的登陆舰上的直升机甲板，也有一定的难度。此外，飞离坚持号后，环境很可能在五至十分钟内骤变，影响直升机回程的航道。 尽管如此，陈衍成认为，坚持号过去两三天已寻获一些客机残骸，显示搜寻范围已更为精确，令人感到欣慰。