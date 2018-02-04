2月4日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月4日 -- 哈通社为各位读者总结2月4日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月4日,星期日

2月4日是公历年的第35天，离一年的结束还有330天（闰年是331天）。

世界各国/地区节日：

斯里兰卡独立日1948年2月4日斯里兰卡正式宣布独立，成为英联邦的自治领，定国名为锡兰。1972年5月22日改国名为斯里兰卡共和国。1978年8月16日新宪法颁布，改国名为斯里兰卡民主社会主义共和国。哈萨克斯坦与斯里兰卡于1992年6月15日建立外交关系。

世界癌症日 世界癌症日是由国际抗癌联盟（UICC）于2000年发起的，活动时间定于每年的2月4日，旨在倡导新的方法促进各组织间的合作，加快癌症研究、预防及治疗等领域的进展，为人类造福。预防癌症和提高癌症患者生活质量是"世界癌症日"反复出现的主题。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年哈萨克斯坦与孟加拉国正式建立外交关系。

1993年哈萨克斯坦与马耳他正式建立外交关系。

2010年阿尔法拉比国立大学成为通过国家认证的首个高等教育学院。

2011年哈萨克斯坦在法国巴黎正式加入《巴黎抗癌宪章》。

2016年古米列夫国立欧亚大学在国家航天中心开设实验室。

【翻译：冰山 编辑：小穆】