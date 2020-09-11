哈萨克斯坦对印度的出口额增长了2.4倍

哈通社/努尔苏丹/9月11日--据哈萨克斯坦贸易和一体化部新闻处消息，9月10日，哈萨克斯坦-印度贸易和经济合作联合工作组第七次会议以视频会议的方式举行。

会议由哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长托热巴耶夫与印度贸易​​和工业部副部长贝蒂尤特·贝哈里·斯温共同主持。哈萨克斯坦和印度的特命全权大使以及两国有关政府机构和组织出席了此次活动。

贸易和一体化部副部长在欢迎辞中指出，哈萨克斯坦高度重视与印度的互利贸易与经济合作的进一步发展，工作组会议是明年国家总统即将访问印度的筹备阶段之一。

会议讨论了各个活动领域的合作问题。例如贸易、投资、运输、通讯、农业、能源、工业等，实施这些措施将对增加相互贸易量产生积极影响。

在讨论中，哈萨克斯坦方面表示，可通过在冶金、食品、化工、机械制造和建筑产品等领域提供60种商品，总计2.714亿美元，以增加哈萨克斯坦的出口潜力。

此外，为了进一步发展哈萨克斯坦和印度之间的工业合作，哈方建议对中亚运输和南北国际运输走廊的发展进行联合研究。

据哈萨克斯坦贸易和一体化部的数据显示，2019年哈萨克斯坦与印度之间的贸易额达到19亿美元，比2018年（12亿美元）增长55.8％。

2019年，哈萨克斯坦对印度的出口额增长了65％，达16亿美元。哈萨克斯坦对印度的进口额增长了20.1％，达2.916亿美元。

2020年前7个月，双方贸易额增长了2.2倍，达到20亿美元（去年同期为9亿美元）。

哈萨克斯坦对印度的出口呈积极趋势，增加了2.4倍（达17亿美元）。

【编译：阿拉依】



