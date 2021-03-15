哈萨克斯坦非现金交易规模一年内增长2.4倍

哈通社/努尔苏丹/3月15日 – 截至2021年1月1日，哈萨克斯坦境内正在使用中的银行支付卡数量达到了4800万张，比去年同期（3200万张）增长了49.7%。

根据ranking.kz的统计，最近的三年间，哈萨克斯坦支付卡数量年增长率达到了35.7%。与此同时，哈支付卡使用人数也不断提升，2020年银行支付卡用户数达到了3920万人次，同比增长31.6%。

哈国现有银行支付卡中，67%属于Mastercard 和 VISA支付体系。截至目前，哈国有20家银行推出了基于IOS和安卓平台的APP软件，一年内，各银行在线服务使用客户数增长了45.8%，达2870万人次（前一年为1970万人次）。

2020年，通过各类银行支付卡，哈国公民共进行了290亿笔非现金交易，总额高达35.3万亿坚戈。一年内，哈国非现金交易规模增长了2.4倍。

分析人士指出，新冠全球大流行是推动哈国非现金交易大幅提升的驱动力之一。81.4的非现金交易通过网络方式进行。

目前，16周岁以上的哈萨克斯坦公民，平均每人拥有4张银行卡，这一现状为哈萨克斯坦非现金支付以及银行系统数字化基础设施的发展带来了巨大的推动。

支付卡和相关基础设施将为整个人口（包括该国偏远地区的人口）提供数字服务。

在银行支付卡持有数据方面，阿拉木图市居于全国领先地位，该市16岁以上公民人均银行卡持有量达到9张。

【编译：木合塔尔·木拉提】



