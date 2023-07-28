美国第二季度经济增长2.4% 高于市场预期

哈通社/阿斯塔纳/7月28日--据中新社报道，美国商务部当地时间27日公布的首次预估数据显示，今年第二季度美国国内生产总值按年率计算增长2.4%，高于市场普遍预期。

数据显示，今年第二季度经济增长2.4%，高于第一季度2%的增长率。具体来看，今年第二季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长1.6%，增幅较第一季度收窄2.6个百分点；反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长7.7%，较第一季度大幅增长7.1个百分点；住宅类固定资产投资下跌4.2%，该数据已经连续9个季度下滑。

此外，政府消费支出和投资拉动当季经济增长0.45个百分点；私人库存投资拉动当季经济增长0.14个百分点；净出口拖累当季经济增长0.12个百分点。

美媒认为，尽管美联储激进加息应对通胀导致借贷成本增加，但美国第二季度经济数据显示美国经济仍具有惊人韧性。当季经济增长主要由企业投资和政府支出拉动，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长尽管较上一季度有所放缓，但仍然强劲。经济学家认为，随着通胀“降温”、劳动力市场强劲、消费者信心指数达到两年来最高值，美国经济将可能实现“软着陆”。

美国联邦储备委员会26日将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5.25%至5.5%的水平。美联储主席鲍威尔表示，鉴于当前经济形势，美联储经济学家预计美国将不会进入经济衰退。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。今年第二季度经济数据修正值将于8月30日公布。