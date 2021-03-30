突厥斯坦州将实施价值约2.5万亿坚戈的115个项目

哈通社/努尔苏丹/3月30日--突厥斯坦州将在未来两年在旅游业、建筑业、制造业、替代能源和绿色经济领域实施价值约2.5万亿坚戈的115个项目。

过去两年中，突厥斯坦州的中小企业数量增加1.5万家，达到了14.1万家。

2020年，该州的生产了价值约5540亿坚戈的商品，今年的计划是将这一数据提高至9000亿坚戈。

突厥斯坦市正在朝着“文化和精神 ”与 “行政商务中心 ” 两个方向发展，以这两个方向为主的各类工程项目也已竣工，投入使用。

与此同时，该州的住房建设也在稳步发展。

具体来说，2019年，该州交付使用15万平方米住房。今年的计划是，将39万平方米的住房交付使用。住房建 设方面的其他项目也在按计划推进。

成立两年半的时间里，突厥斯坦州共吸引35亿坚戈的投资，较2018年增长27倍。

通过私人投资建设的一系列工程均已投入使用。

例如，突厥斯坦国际机场就在前不久正式启用。国际机场每小时可接待450名乘客，每年的旅客运载量可达300万人。

突厥斯坦希尔顿汉普顿酒店也于去年年底正式开业。

酒店位于突厥斯坦州的文化和精神中心，临近亚萨维陵墓和接待中心。外部设计以摩洛哥风格旧砖为主，成功地结合了中世纪和现代传统。

一年内建成的该酒店的总建筑面积为9000平方米。其中包括一个名为Top Tobe的宴会厅和120个标准间。

总的来说，突厥斯坦州成立以来，共实施了100多个投资项目。

值得一提的是，报告期内，突厥斯坦州的农业也得到了大力发展。去年，该州共生产价值约7300万坚戈的250万吨农产品，产量位居全国第二。其中，出口了价值为1.05亿美元的100万吨产品。

此外，全国75%的肉品出口也属于突厥斯坦州，去年，该州共出口5000吨肉类产品。

【编译：阿依波塔】