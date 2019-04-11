年初至今哈萨克斯坦汽车销售总额达2.5亿美元

哈通社/努尔-苏丹/4月11日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2019年前3个月哈萨克斯坦消费者们为购买新车共花费1270亿坚戈（约合2.488亿美元）。

其中，丰田牌汽车销售总额为416亿坚戈、现代牌汽车销售总额为195亿坚戈、拉达牌汽车销售总额为126亿坚戈。

销量排名中，拉达以3420辆占据榜首（+29%），而排名依次为丰田(2906辆)、现代(2351辆)、起亚(864辆)、雷诺(504辆)、日产(472辆)、大众（392辆）、雷克萨斯(338辆)、UAZ（310辆）和Skoda（178辆）。

畅销车型排名如下：丰田凯美瑞（1461辆）、Lada Granta（1328辆）、Hyundai Tucson（934辆）、lada 4x4（717辆）、Lada Vesta（715辆）、Hyundai Accent（593辆）、Toyota LC Prado（509辆）、Lada Largus (501辆)、 Hyundai Elantra (481辆)和 Kia Rio (361辆)。

【编译：小穆】