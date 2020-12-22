今年哈国自境外汇款交易量增长2.5倍

哈通社/努尔苏丹/12月22日--据ranking.kz网站消息，2020年1月至10月，通过汇款系统转入哈萨克斯坦境内的资金总额为406亿坚戈，比去年同期增长了10.7％。

本年度的汇款交易数量立即增加了2.5倍，达到47.46万次，使得每笔转账的平均金额从19.08万坚戈减少到了8.55万坚戈。

就转入我国境内的汇款额而言，“Zolotaya Korona”系统是国际汇款系统中的领导者，通过“Zolotaya Korona”系统转入我国境内的汇款总额为122亿坚戈，比去年同期下降了14.1％。其次是西联汇款（Western Union）：19亿坚戈，比去年同期增长28.9％。

“Zolotaya Korona”系统（1.91万次）和西联汇款（1.36万次）在交易数量方面也处于领先地位。排名第三的是“Unistream”系统（1400次）。

2020年1月至10月，每笔汇款的平均金额最大的国际汇款系统是“Contact”系统，将近每笔180万坚戈，比去年同期增长了6.6倍。其次是“Zolotaya Korona”系统，平均每笔汇款为63.99万坚戈。“Unistream”系统为20.07万坚戈，西联汇款为13.76万坚戈。

【编译：阿拉依】



