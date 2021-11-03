哈萨克斯坦食糖产量同比增长2.5倍

哈通社/努尔苏丹/11月3日 -- 哈能源工业网公布数据显示，2021年1-9月，全哈生产了19.55万吨糖，产量比去年同期增长2.5倍。

以行政区域划分，江布尔州食糖产量领先，为11.79万吨，年增长达2倍。其次是阿拉木图州，年增长4.6倍，达到7.46万吨。两地食糖产量占该行业总产量的98.5%。

据悉，2020年哈国的食糖产量仅为14.75万吨，同比下降了41%。该行业产量已连续5年下降（自2016年以来）。

今年1-8月，哈国制糖厂对本国食糖市场供应份额为43%，而去年同期仅为15.4%。尽管如此，进口食糖所占市场份额仍高达56.6%。在此期间，由于本国食糖产量显著增加，进口比去年同期减少42.6%，达到17.54万吨。本国食糖销量为30.79万吨，比上年同期下降11%。

今年9月，哈国市场和商超每公斤食糖的平均价格为284坚戈。

在全哈各大城市中，首都努尔苏丹市食糖价格最高，达320坚戈/公斤。阿特劳（315坚戈）和巴甫洛达尔（301坚戈）、塔拉兹（245坚戈）食糖价格最低。

奇姆肯特市的糖价涨幅最大，年上涨53.3%。突厥斯坦州（45.1%）和西哈州（44.9%）地区糖价也出现了大幅上涨。阿拉木图市食糖价格涨幅最小，但年增长仍达17.3%。

据Khabar 24电视台报道，哈萨克斯坦生产企业提议延长糖和甘蔗的免税进口期限。延长免税进口将有助于本国食糖价格下降。据预测，食糖的售价将在每公斤300至320坚戈之间变化。

【编译：木合塔尔·木拉提】