哈萨克斯坦2列医疗列车为6.4万偏远地区居民服务

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 – 哈萨克斯坦医疗列车项目2022年为十个地区的6.4万民众提供了医疗服务。

在10日举行的马吉利斯会议政府时段上，卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特向议会议员们介绍了今年该部在医疗卫生领域实施的政策及其取得的成果。

根据部长介绍，在实习医生项目框架下，全年共有2981名青年医护人才被派往指定区域开展实习服务，其中797人被定向安排至农村地区。

卫生部通过与地方政府部门的合作，对相关医护人员的服务情况进行监测和评估，并由地方政府为这些医护人员提供物质和生活保障。

卫生部长表示，为了提升偏远地区的医疗服务水平，卫生部今年大力提升移动医疗服务团队的建设。

目前，全国已有149支移动医疗服务队在开展工作。这些移动医疗服务队配备了各类先进的设备，可满足基本的初级医疗服务需求。

与此同时，卫生部在今年重启了因疫情而暂停的医疗列车项目。

阿扎尔·黑尼亚特表示，医疗巡回列车项目的初衷，是为处于偏远地区，因前往县、州中心医院就诊需要长途跋涉因此常常无法进行及时诊断和延误病情治疗的患者提供帮助。

驻有卫生部部署的经验丰富的医疗团队，并配备了全套医疗设备的医疗列车，可以向铁路沿线的巡回医疗点居民提供初级保健、咨询和诊断护理，并通过实验室检测手段，为患者进行各类检查。在有必要时，还可以为患者进行一些常规的小型手术。

今年，由«护助（Жәрдем）»号和«哈萨克斯坦保健（Саламатты Қазақстан）»号组成的医疗巡回列车，开始在该项目框架下提供医疗服务。其中，护助号医疗列车于5月23日发车，运行至11月6日，巡回线路将覆盖克孜勒奥尔达州、西哈州、阿克托别州、阿特劳州、曼格斯套州、突厥斯坦州、江布尔州的80个偏远地区居民点；而哈萨克斯坦保健号于6月20日发车，运行至11月2日，巡回线路将覆盖阿拉木图州、东哈州、巴甫洛达尔州、北哈州、阿克莫拉州、库斯塔奈州和卡拉干达州的67个偏远地区居民点。

两列医疗列车所经停的居民点常住总人口约为6.4万人。而两列医疗列车可总计为10万人次患者提供全面体检，为1.8万人次患者提供短期诊疗，列车内的手术室可开展1200次常规外科手术，并为至少8000人次提供牙科诊疗。

据卫生部部长介绍，2022年，卫生部还设置了33台空运设备（20架固定翼飞机和13架直升机），为偏远地区提供医疗紧急救助。为农村地区提供医疗救助的紧急救援小组总数已达595支。