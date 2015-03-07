美国2月就业岗位大增 可能鼓励美联储考虑6月升息

哈通社阿斯塔纳3月7日电，据路透社6日报道，美国就业在2月加速成长，失业率降至逾六年半低点5.5%。这可能鼓舞美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑在6月升息。

美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时的23.9万个，尽管2月中旬美国大部分地区天气非常糟糕。

2月失业率从1月的5.7%降至5.5%，此为2008年5月以来的最低水平，并且接近许多美联储官员认为的充分就业水平。

"我们感觉经济状况允许美联储开始政策正常化进程。我们认为将会在6月调整利率，"Wells Fargo Securities的资深分析师Sam Bullard表示。

该数据显示美国就业市场上月继续改善，尽管失业率下降主要反映了就业参与率降低。

路透调查的分析师原本预期2月非农就业岗位增加24万个，失业率下降0.1个百分点至5.6%。

就业报告公布后，美元指数升至11年半新高，美国公债价格下降，美国股市普遍走低。

上月平均时薪上升0.03美元，而且预期会进一步上升。

美联储官员正在密切关注薪资情况，以确定就业市场的压力何时达到足够大的程度需要其提高借款成本，并防止经济变得过热。

**升息前景**

美联储将于3月17-18日召开政策会议。许多分析师预期美联储届时可能取消对于升息保持"耐心"的承诺，暗示对6月升息持开放态度。

"美联储在这次会议上几乎肯定会取消‘耐心'一词，同时推动今年稍晚升息，"BTIG的首席策略师Dan Greenhaus表示。

这份强劲的就业报告更加令人认为，最近经济成长放缓是因为一些暂时性因素的影响，比如天气，以及现已得到解决的西海岸港口劳动纠纷。

上月劳动参与率下降0.1个百分点至62.8%。就业率持稳于五年半高位59.3%。

一项广义的失业率指标从1月时的11.3%降至11%，这是2008年9月以来的最低水平。该指标包含那些找不到全职工作的兼职工作者，以及愿意工作但停止寻找工作的失业者。

上月总体民间非农就业岗位增长28.8万个，建筑业增加2.9万个。制造业增加8,000个。政府就业岗位增加7,000个。