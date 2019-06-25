“隼鸟2号”宇宙探测器于7月11日第二次着陆小行星“龙宫”

哈通社/努尔-苏丹/6月25日 -- 据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）25日宣布，探测器"隼鸟2号"向小行星"龙宫"的第二次着陆将于7月11日进行。JAXA认为采集散乱在4月制造的人造陨石坑附近的地下岩石具有重大科学意义，并做出可以安全着陆的判断。

也有意见认为应最优先考虑机体安全，不进行着陆而是直接返回，但JAXA的副教授津田雄一称："有足够的技术实力实施着陆。不可能选择不进行挑战。"

"隼鸟2号"2月实现首次着陆，或已成功采集到小行星表面岩石。但由于表面岩石被认为暴露在宇宙射线和太阳风等中，可能已风化，JAXA还力争采集未经风化的地下物质。

着陆目标是位于人造陨石坑西北偏北约20米处的宽约7米的椭圆形区域，选择在没有高度70厘米以上岩石的地方。此处被认为沉积了约1厘米的因制造陨石坑时的冲击而喷出的地下物质。

该小行星今后逐渐接近太阳，温度上升，着陆条件将会恶化。因此，JAXA最初力争在7月上旬以前进行着陆，但通过详细分析发现到7月底前都可以实施。据称，若11日的计划因某些理由延期的话，22日开始的一周可以再次挑战。