2月7日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 -- 哈通社为各位读者总结2月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月7日，星期四

2月7日是阳历一年中的第338天，离全年的结束还有327（闰年则还有328）。

世界各国/地区节日

格林纳达独立日--格林纳达位于东加勒比海向风群岛的最南端，南距委内瑞拉海岸约160公里。属热带海洋性气候，年平均气温26℃。原为印第安人居住地。格林纳达1974年2月7日宣布独立，同年加入联合国。每年2月7日格林纳达都会举行隆重纪念活动。

关注非裔美国人艾滋病问题日--每年2月7日为关注非裔美国人艾滋病问题日，美国政府于1999年设定，该活动主要主办方为疾病预防控制中心。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1977年 拜科努尔火箭发射场成功发射联盟24号载人飞船。

1998年 第18届冬季奥林匹克运动会开幕式在日本长野举行，哈萨克斯坦在该届冬奥会中获得2枚奖牌。

2000年 纳扎尔巴耶夫总统接受欧洲知名报社的采访。采访中讨论了投资政策、国家社会政治情况以及首都建设前景等问题。

2008年 国家财政执行监管委员会成立金融犯罪研究中心。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统在阿拉木图市政府办公室会见第7届亚冬会中获得奖牌的哈萨克斯坦运动员们。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统开始对德国进行正式访问。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统出席索契冬季奥运会开幕仪式。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统签署扩大阿斯塔纳地界的命令。

2018年 阿里法拉比国立大学开设圣雄甘地中心。

2018年 哈萨克斯坦与蒙古国签署旨在加强双边经贸的合作备忘录。

【编译：冰山】