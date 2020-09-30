因疫情冲击，迪士尼将裁员2.8万人

哈通社/努尔苏丹/9月30日--据《纽约时报》报道，华特迪士尼公司将在美国国内的主题公园解雇约2.8万名员工，为疫情期间最大规模裁员之一。

迪士尼官网发布声明表示，紧缩措施影响了公司的主题公园、游轮和零售业务，以及疫情持续时间的不确定性，尤其是加利福尼亚州不愿解除允许迪士尼乐园重新开放的限制，公司只能作出艰难的裁员决定。这将涉及大约2.8万名员工，其中约67％是兼职员工。裁员将影响加利福尼亚州和佛罗里达州主题乐园部门的员工。

该公司称，这些被解雇的工人自4月以来一直在无薪休假，一直享有医疗福利，但不领取工资。迪士尼将为被淘汰的工人提供福利，包括90天的就业安置服务。

由于新冠病毒，迪斯尼乐园于3月中旬关闭。加州迪士尼乐园去年吸引了1870万名游客——这是全球游客人数第二多的主题公园。此前，迪士尼佛罗里达州公园已开放，所有游客都必须遵守一系列限制措施。

根据报道，迪士尼表示，截至6月27日，迪士尼三个月亏损47.2亿美元，这是近20年来首次出现季度亏损。去年同期，该公司的利润为14.3亿美元。

此次裁员使投资者感到震惊，该股在盘后交易中下跌近2%。该股今年已经下跌了13%。