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    08:36, 28 四月 2020 | GMT +6

    复工复产进行时：阿拉木图2周内预计将有9万人复工

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    哈通社/阿拉木图/4月28日 – 两周以内，阿拉木图市将有9万余人复工。

    在周一召开的新闻发布会上，阿拉木图市副市长萨帕尔别克·图亚克巴耶夫公布了«南都»从27日起允许复工的行业名录。

    «今天开始，阿拉木图市经济领域的多个行业将进入复工复产的第二阶段。»图亚克巴耶夫说。

    据其介绍，在此前的隔离限行制度期间，交通、仓储、信息通讯技术等行业按照«受限模式»开展日常工作，而从28日开始，这些行业的企业员工将获准全面复工，恢复正常的工作状态。

    与此同时，金融领域中的商业专业服务行业：咨询服务、审计、会计、法律机构，允许恢复50%的线下业务。这其中不包括二级银行、小额贷款机构、保险公司、经纪公司和当铺、货币兑换点。

    从事快递业务的企业也将获准复工。

    洗车行、修车行、办公设备和家用电器维修中心、广告公司以及汽车沙龙（4S店）也在获准复工复产的行业名单当中。不过汽车沙龙的汽车销售业务目前仍将暂停，只允许为客户提供经过预约的技术性服务工作，对洗车行也有同样的限制。

    副市长表示，预计获准复工的行业将有至少9万员工在两周内回到工作岗位。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    阿拉木图 社会 经济 地方政府 黄金储备
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